經過多年的延誤，波音公司的CST-100「星際航線」(Starliner)太空船，終於將在星期一，迎來首次的載人飛行，這是繼SpaceX的「飛龍2號」(Dragon 2)太空船之後，第2個美國商用載人太空船。

EconoTimes報導，這對美國的太空計畫來說是個好消息，如果其中一款太空船出現問題，那麼另一款不同的太空船，就可以成為備用選擇。另一方面，回顧以往商業界的案例，要是出現單一公司的獨門生意，往往會出現「店太欺客」的現象。所以，雖然SpaceX的載人太空成本較低(因為他們的火箭可重覆使用)，但是波音的星際航線太空船依然重要。

波音的太空衣，是少數的軟質太空衣，頭盔是用拉鏈來密封。(圖/波音)

然而，進入太空從來都不是一件容易的事。與SpaceX不斷的試錯、失敗，再從中獲得經驗不同，波音的星際航線開發的過程困難重重，一直受到供應鏈問題和 COVID-19 大流行等延誤的困擾。最初的合約是為了在 2017 年認證 Starliner 進行載有太空人的軌道飛行。

2019年12月20日，首艘星際航線太空船，裝在擎天神5型火箭的頂端發射升升空，並沒有人員乘座，是一次測試飛行，結果因任務計時器錯誤，導致推進劑燃燒過多，偏離了原定航線而無法到達國際太空站，只能提早6天返回地球。

由於任務沒完成，NASA不再補貼多餘的研發費用，波音公司只好自費重新進行無人飛行測試。第2次無人試射於2022 年 5 月 19日舉行，這一次成功。星際航線於5月21日抵達國際太空站並對接，在那裡停留了四天，然後安全返回地球。

5 月6 日， 兩名經驗豐富的美國太空人蘇尼‧威廉斯(Sunita “Suni” Williams)與布奇‧威爾莫(Butch Wilmore)，將是第一批乘座星際航線的人員，他們將穿著波音設計的藍色太空服，與以前大多數以前的設計不同，波音太空服多數部分都是軟材質的，包括頭盔的部分，它更像外套的兜帽，外面再罩上堅固的透明面罩，這是少數堅固的材料。軟而輕的材料，使太空人能夠執行精細的任務，例如儘管戴著手套，他們也可以使用平板電腦。