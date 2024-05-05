國民黨立委徐巧芯4日表示，她喜歡卡通人物酷洛米，酷洛米也有一個筆記本。台北市議員苗博雅則稱，徐巧芯的筆記本封面應該是民進黨立委黃捷、時事評論員李正皓，翻開是時事評論員溫朗東？徐巧芯否認說，不是他們。媒體人謝寒冰認為，如果沒有做錯事 ，幹嘛怕人家有什麼死亡筆記本。

謝寒冰今(5日) 在政論節目《新聞大白話》中表示，徐巧芯如果真的有「死亡筆記本」，有什麼好怕的，如果沒有做錯什麼 ，幹嘛怕人家有什麼死亡筆記本，他覺得很奇怪。

謝寒冰認為，不管徐巧芯有沒有這本死亡筆記本，都不應該怕，這有什麼好討論的。他們會這麼擔心，也許平常私底下做了一些見不得人的事，怕被曝光 ，如果不是，苗博雅他們在擔心什麼。所以不用擔心人家掌握了什麼，而是要去想想自己做了什麼才對。

另外，謝寒冰點出，桃園市議員于北辰說，徐巧芯問政品質很差，他怎會認為自己有資格去評論這件事情，謝寒冰不禁酸說，他很佩服。