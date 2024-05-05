桃園3區5日晚間又發生停電。（示意圖：shutterstock／達志）

桃園昨日晚間才傳大園區及中壢區停電2779戶，今日晚間8點55分又再度停電，八德區、大溪區及平鎮區皆受影響，共3205戶停電，台電獲報後已於21時50分全線恢復供電。

台電表示，因電纜肘型端頭故障，導致桃園市八德區豐德路、豐田路、興豐路、興仁路、中山路、大溪區埔頂段、仁和路二段、平鎮區東龍街一帶3205戶停電，已於21時50分全線恢復供電。未來將加強配電設備維護檢點，以避免事故發生。