桃園昨日晚間才傳大園區及中壢區停電2779戶，今日晚間8點55分又再度停電，八德區、大溪區及平鎮區皆受影響，共3205戶停電，台電獲報後已於21時50分全線恢復供電。
台電表示，因電纜肘型端頭故障，導致桃園市八德區豐德路、豐田路、興豐路、興仁路、中山路、大溪區埔頂段、仁和路二段、平鎮區東龍街一帶3205戶停電，已於21時50分全線恢復供電。未來將加強配電設備維護檢點，以避免事故發生。
桃園昨日晚間才傳大園區及中壢區停電2779戶，今日晚間8點55分又再度停電，八德區、大溪區及平鎮區皆受影響，共3205戶停電，台電獲報後已於21時50分全線恢復供電。
台電表示，因電纜肘型端頭故障，導致桃園市八德區豐德路、豐田路、興豐路、興仁路、中山路、大溪區埔頂段、仁和路二段、平鎮區東龍街一帶3205戶停電，已於21時50分全線恢復供電。未來將加強配電設備維護檢點，以避免事故發生。
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