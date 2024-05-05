總統蔡英文將於本月20日卸任，結束8年總統任期，針對蔡英文執政8年的總體評價，臉書粉專台灣民意基金會5日就曝光了蔡英文八大施政作為，民眾對其滿意及不滿意的最新民調，其中三個巨大燙手山芋分別為「司法改革」、「經濟成長」、「兩岸關係」，引發討論。

台灣民意基金會5日在臉書上表示，蔡英文總統八年來八項重大施政表現「滿意排行榜」前十名由高到低排名分別為，國防表現（52%）、沒收國民黨不當黨產（51.7%）、年金改革（50%）、同性婚姻合法化（49.8%）、外交表現（48.5%）、經濟表現（46%）、兩岸表現（45.4%）、司法改革

再來是蔡總統八年來八項重大施政表現，「不滿意排行榜」前十名由高到低排名分別為，司法改革（54.6%）、經濟表現（49.9%）、兩岸表現（48.1%）、外交表現（46.3%）、同性婚姻合法化（42.7%）、國防表現（40.7%）、沒收國民黨不當黨產（36.2%）、軍公教年金改革（35.8%）。

第三，蔡總統八年來八項重大施政表現，「淨滿意排行榜」前十名由高到低排名分別為，沒收國民黨不當黨產（15.5%）、軍公教年金改革（14.2%）、國防表現（11.3%）、同性婚姻合法化（7.1%）、外交表現（2.2%）、兩岸表現（-2.7%）、經濟表現（-3.9%）、司法改革（-19%）。

台灣民意基金會最後更指出，「再過不到一個月，蔡英文八年執政就結束了。根據眼前的研究顯示，蔡英文下台時的確留下一些令人回味的政績，但她同時也留下至少三個巨大挑戰 或三個巨大燙手山芋給繼任者賴清德，那就是，司法改革、經濟成長與兩岸關係」。