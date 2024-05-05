台灣話題男神「德德」，是民進黨前立委鄭運鵬17歲兒子，憑著和爸爸一起掃街拜票影片爆紅，濃眉大眼和滿滿少年感，被網友封為「台版車銀優」。怎料，近日他一組最新造型曝光後，戴上墨鏡後風格突變，連他自己都自嘲說：「很像日本第一男公關羅蘭」。

德德憑藉帥氣外貌擄獲大批粉絲的心，開設IG一個月，就獲得超過33萬名粉絲追蹤。近日他替眼鏡品牌拍攝廣告，戴上各種不同顏色的墨鏡，穿著帥氣西裝或是花色毛衣，頭髮抓翹，和過去靦腆少年感風格有很大差異，德德自己也提到最近很流行16型人格MBTI測驗，透露自己測了幾次都是ENFP或ENFJ這兩種。

德德開玩笑表示：「但我想說世界上只分成兩種人，戴墨鏡的人和沒戴墨鏡的人，我戴上墨鏡後被打扮得很像日本第一男公關羅蘭」。他還透露自己是直接在梳化現場剪頭髮，意有所指表示：「頭髮長這麼快算不算一種炫耀？」疑似在像爸爸喊話。

照片曝光後，粉絲紛紛展開花式誇讚：「你的MBTI是CUTE吧」、「真德好好看，我也是超E人 我們可以當好朋友耶～」、「帶的不是墨鏡，是愛你的濾鏡」、「好帥！」、「羅蘭那張很帥啊」、「日本當男公關可以取名叫德蘭」、「E型人不當明星太可惜了」、「不好意思，我有點太喜歡」。