為改善行人地獄噩夢，人行道的規劃是關鍵之一。國民黨台北市議員鍾沛君指出，標線型人行道一個綠色、各自表述，標準只有一種，但實際卻有四種。她直批，北市府口口聲聲說要杜絕標線型人行道不平整、破損、龜裂、脫色等市民們長年詬病的痼疾，可惜現實啪啪打臉，光是她自己選區內的一個里，就能夠把不平整、破損、龜裂、脫色通通收集齊全。去年副市長李四川就曾「傻眼川伯」，不敢置信地問「水準是這樣？」

「同一條標線型人行道有幾種綠色呢？標準答案是1種。官員說看到2種，實際上有4種！」鍾沛君4日指出，台北市的標線型人行道最多的缺失是什麼呢？答案是脫色、破損不平整有38處。你說的綠是什麼綠？是青草綠還是薄荷綠？抑或是羅勒的綠？可惜都不是，是廠商隨心所欲的綠。

鍾沛君強調，市府口口聲聲說要杜絕標線型人行道不平整、破損、龜裂、脫色等市民們長年詬病的痼疾，可惜現實啪啪打臉，光是她自己選區內的一個里，就能夠把不平整、破損、龜裂、脫色通通收集齊全。簡直就是把「路平大師」李四川副市長的臉放在地上磨！

鍾沛君提到，北市研考會去(2023)年在《鄰里交通環境改善執行計畫查證報告》中就已明確提供統計標線型人行道硬體缺失數據，脫色破損不平整38處，未依圖例劃設24處，公務反光片缺失14處。這數字很明顯只是冰山一角。當時李四川副市長就直接「傻眼川伯」，不敢置信的問「新工處現在水準是這樣？」還強調標線型人行道，局處不能「各做各的」。

「結果川伯在講，市府官員都沒在聽，依然我行我素！今天在議會質詢還能自我感覺良好異口同聲回應我，聲稱台北市的標線型人行道的品質可以打出80分的成績？」鍾沛君質疑，「所以我特別嚴格要求交工處和新工處，標線型人行道必須在一個月內訂定出施工、驗收與開罰的標準。」

鍾沛君表示，杜絕一個綠色、各自表述不用對色卡的荒唐，不能再放任廠商隨心所欲的施工，必須嚴格監督相關復舊工程，讓市民們能安心大步走在條條都是安全又美觀的標線型人行道。