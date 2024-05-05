手錶是觀察時間的工具，也是許多人彰顯社會地位的象徵，近年來隨著科技發展，更成為觀察個人健康的利器。一位網友近日分享自己的觀察，表示原以為智慧錶會成為一種趨勢，不過許多人卻是紛紛戴起相對傳統的石英錶、機械錶、電子錶，貼文曝光後引發熱議，不少人指出，智慧錶的功能大多都是手機既有功能，大多的智慧錶設計不如傳統錶好看、無法長時間使用，成為傳統錶勝出的關鍵。

原PO在PTT發文表示，他發現近年來越來越多人會戴智慧錶，原本以為這將成為未來的趨勢，但是就他最近觀察，反而是戴石英錶、機械錶、電子錶等傳統手錶的人數量增加，「Why？你們也有發現嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「一直都是傳統手錶好看，智慧手錶除了運動跟騎機車，平時根本不實用」、「現在錶已經是一種飾品了，電子錶質感就是不好」、「智慧錶穿搭很侷限」、「智慧手錶真的大部分偏醜…」、「出去走跳總得幾隻錶充場面，算是很簡單可以判斷品味跟價格的方法」、「智慧錶我覺得好看的不多」。

另外不少網友認為，「不用一直充電就是舒服」、「我沒使用過智慧錶，耗電又沒時尚」、「喜歡戴傳統錶，手機看時間很麻煩因為設螢幕逾時」。