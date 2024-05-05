印度太平洋司令部新司令美國海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）本週五（3日）在夏威夷舉行的就職典禮上表示，中國大陸在印度太平洋地區的入侵和擴張是「非法、脅迫、侵略和欺騙」（ICAD）。對此，退役少將栗正傑5日就表示，「現在中共的軍機、軍艦已經明顯地越過台海中線，在那個地方就可以發射飛彈，對我們實施斬首作戰」，引發討論。

交接典禮上帕帕羅表示，中國大陸的行為「灰色地帶」已無法形容，「我的朋友，菲律賓的布勞納將軍…將其稱之為非法（illegal）、脅迫（coercive）、侵略性（aggressive）和欺騙性（deceptive）』（ICAD），他還指出，俄羅斯、北韓和暴力極端組織也屬於這一類別。

栗正傑5日在中天節目《中天辣晚報》中表示，「這個帕帕羅講的就是驗證我曾說的『台灣這隻青蛙快被煮熟了』，中共已經超過灰色地帶活動的範疇」，栗正傑直言，「什麼叫灰色地帶作戰？就是和平和戰爭中間的區域就是灰色地帶，當然強的也有弱的，現在中共的軍機、軍艦已經明顯地越過台海中線，這算不算灰色地帶？這是很嚴重的灰色地帶」。

栗正傑認為，「中共在那個地方就可以發射飛彈，對我們實施斬首作戰」，栗正傑最後也說，「所以帕帕羅講的沒錯，台灣已經逐漸習慣共機越過中線，520之後中共會有什麼反應跟處理，我覺得有待觀察，我們台灣更應該要提高警覺的意識」。