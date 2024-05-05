印度太平洋司令部新司令美國海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）本週五（3日）在夏威夷舉辦就職典禮上。許多海內外高級將領都出席了此次的交接典禮，當中包括我國參謀總長梅家樹。對此，退役少將栗正傑5日就表示，「我覺得梅家樹丟盡軍人的臉，你看在場的軍人都穿軍服，只有你梅家樹沒穿軍服」，引發討論。

栗正傑5日在中天節目《中天辣晚報》中表示，「我覺得梅家樹丟盡軍人的臉，你看在場的軍人都穿軍服，只有你梅家樹沒穿軍服，既然要代表台灣去參加人家的就職典禮，為什麼不穿軍服？真的很丟臉，應該拒絕出席」，栗正傑直言，「我是軍人，以穿軍服為榮，對任何一個國家的軍人來講，這是最基本的榮譽要求」。

栗正傑指出，「為什麼被降格穿便服來參加？如果是對方要求，我是梅家樹的話我就不參加了，看是你丟臉還是我丟臉，你既然是軍人就要做給美軍看，我們是很有骨氣的」，栗正傑最後更說，「把軍服都脫下來這是很沒面子的一件事，我要表達嚴正的抗議」。