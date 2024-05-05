網紅江宛庭2017年擔任亞洲棒球比賽的開球嘉賓，誤把球丟到二壘，因而被網友取了「二壘妹」的稱號，過去曾透露自己想加入啦啦隊，但最終卻因為失言風波告吹。近期她推出個人數位寫真書，大方公開球場辣照，掀起大批粉絲瘋喊：「教練我想打球」。

江宛庭推出數位寫真《宛美情人》，近日她放送一張穿著深藍菱格比基尼在球場拍攝的超性感照，泳裝超細綁帶險撐不住渾圓巨球，她也透露自從熱愛健身之後，變得更愛拍照了。不科學身材，大尺度立刻釣出粉絲們暴動圍觀，留言吶喊：「都在哪個籃球場穿泳衣打球」、「又圓又大」、「教練我想打球」、「青春的氣息」、「好想來一發」。

事實上，除了球場上陽光美照，先前江宛庭也曾發出泡浸溫泉池中，包著浴巾，露出大片白皙肌膚，吸睛程度破表，寵粉表示：「第一本上架的寫真真的意義非凡，請大家多多指教」。據悉，江宛庭曾透露想成為「樂天女孩」，2022年12月通過初試準備二試時，卻因拍了一部點評其他徵選者的影片，觸犯大忌被取消資格，隨後發文道歉。如今沉寂多時，帶著寫真集與大家見面，令粉絲們相當期待。