美國加州近日因為一段高架橋的成本與完工時程引發議論，特斯拉執行長馬斯克更是對於工程的緩慢進展大酸特酸，宣稱如果是他的公司負責營建，就可省下大筆費用。

加州當局一直想要打造從洛杉磯直通舊金山的高鐵方案。儘管最初的資金早在2008 年就已獲得批准，但目前仍該項目的建設仍處於第一階段，預計總成本將超過1000億美元（約新台幣3.2兆元）。

但加州高速鐵路管理局（California High-Speed Rail Authority）近日突然在社群媒體X（前身為推特）上發文，大讚在馬德拉縣的弗雷斯諾河高架橋（Fresno River Viaduct）是首批建成的高鐵結構之一，而這段長近1600英尺（約487公尺）的橋樑，未來將讓高速列車得以在河床上行駛。

不過貼文一出，立刻引來許多網友轉發嘲諷。一位網友評論稱，「花了90億美元（約新台幣2938億元）」。馬斯克則留言回應，「boring公司可以花更少的錢來做這件事」，馬斯克指的是他旗下的隧道建設服務公司Boring。

@boringcompany could have done the whole thing for less — Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2024

還有網友諷刺說，建造帝國大廈花了410天，可是「在加州弗雷斯諾，這座高速鐵路橋只花了5840天（16年）就建成了。請鼓掌」。馬斯克則回應稱，「這不是一個好兆頭」。

Not a good sign — Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2024

儘管網路上嘲諷不斷，但據Sky News報導，許多批評者對高架橋的成本與完成時間都進行了虛假陳述。其實這段高架橋早在2018年就完工，耗時3年，據信本身耗資10億美元（約新台幣326億元）。

但Sky News報導中也指出，儘管高架橋的造價與工程時間並未如網友宣稱的那樣誇張，但這段橋前後根本沒有連結，目前仍沒有任何用途。而且當初預計高鐵將於2030年代初期投入使用，但有報導指出，整個方案仍有可能廢棄。