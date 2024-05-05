67歲周姓婦人（右二）做詐騙車手被逮。（翻攝畫面）

67歲周姓婦人缺錢，竟擔任假交友詐欺集團的取款車手，再將現金存入BTM（虛擬貨幣自動提款機）轉換成比特幣。台北市警中山分局日前接獲假交友詐欺的被害人報案，趁周姓婦人要面交取款時逮人。這起案件的女被害人69歲、女車手67歲，尤其周婦已67歲還擔任車手，更讓警方直呼是近年罕見的「高齡車手」。

中山分局日前掌握線索，有詐欺車手至轄內捷運站前與民眾相約面交取款，警方立即與民眾合作，順利逮捕取款車手，帶回偵辦。

中山分局大直派出所4月底接獲69歲杜姓婦人報案，表示日前於臉書上認識自稱醫生的國外網友，因相談甚歡，該網友欲寄送禮物給她，但是包裹被海關扣留，需透過船運公司人員支付關稅費用，才能通關放行。杜姓婦人不疑有他，連續2天前往銀行提領新台幣35及43萬餘元，分次交付給網友所指定船運公司人員，後因該公司再度向其要求支付費用，才驚覺遭詐騙報案。

大直派出所與杜姓婦人合作，利用第3度在大直捷運站前面交時，埋伏逮捕取款的周姓婦人，並查扣其使用的手機、新台幣7000元及面交地點路線圖1張。

警方說，周姓婦人已67歲，堪稱是近年被查獲最年長的車手。她取款時還行動自如，被逮後卻又稱「行動不便」，需拿雨傘當作拐杖輔助。警方調閱監視器，發現前2次也是她出面取款，並至台北市的BTM機器存錢換成比特幣，警詢後依洗錢與詐欺罪嫌送辦，並擴大偵辦。