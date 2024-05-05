美國在菲律賓部署名為堤豐（Typhon）的中程彈道導彈，重燃了冷戰時期美蘇導彈在盟國前沿對峙的恐怖平衡場景。包括中國與美國的媒體皆指出，美國陸軍在菲律賓部署了新型中程導彈系統，對中國沿海地區構成戰略威脅，當然也加劇了美中因戰略誤判而擦槍走火並爆發戰爭的危險態勢。

外媒報導稱，這次部署在菲律賓的導彈名為堤豐(Typhon)導彈系統，該系統的基礎作戰單元由1個移動指揮中心和4個移動發射架組成，除此之外還有配套的重裝拖車和支援車。發射器可以發射標準-6導彈（SM-6）和戰斧（Tomahawk）巡航導彈。其中戰斧導彈的射程為1600公里，而SM-6則為800公里且具備超音速巡航能力。

隨著美國導彈技術的發展，未來堤豐導彈系統還可能配備射程更遠的高超音速導彈。目前該系統主要為美國陸軍新組建的多領域作戰（Multi-domain Operations）部隊使用，而海軍陸戰隊已經在2023年7月部署測試類似系統，並準備將其投放到亞太地區。

大陸《南方周末》分析稱，這次部署標誌著亞太地區的美國陸軍和海軍陸戰隊等地面作戰力量將會脫離原本的戰鬥體系。從歷史上來看，無論陸軍還是陸戰隊，其核心作戰任務都是直接與對手在地面交戰並佔領敵方的據點。因此，一切作戰訓練和手段都是圍繞著如何支援直接戰鬥而形成的。

分析指出，例如大口徑火炮或者短程陸基導彈這樣的遠端支援火力，都是為了攻擊和削弱前線及其後方的對手目標而建設的軍種。而輕步兵和機械化作戰單位則是在這些目標被削弱後徹底擊潰對方的戰鬥力量。即便大量裝備直升機，目標也無非就是從空中用火力削弱對手，或者利用垂直機動能力在對手薄弱處投入關鍵性的戰鬥兵力，並不會改變原本直接戰鬥短兵相接的性質。

然而，美國在菲律賓部署的多領域作戰部隊這種完全基於遠端導彈火力投放且並不打算進行直接地面行動的單位，是美國軍事改革的全新形態。其本質其實就是美國版的反介入/區域拒止戰略，即在陸地上部署巡航導彈和反艦導彈，這將成為美國在亞太地區對抗中國的一種模式。

分析表示，早在歐巴馬時代美軍就已經提出過空海一體戰構想，當時美國空軍希望與海軍聯合，從空中、海上甚至水下組成綿密的導彈火力網，以對抗中國日益強大的中程導彈部隊，並試圖在亞太地區發生武裝衝突的時候，通過海空遠端火力讓對手知難而退。

分析說，美國自己非常清楚，中國本土幅員遼闊，大量導彈被部署到美國偵察能力較為薄弱的區域，而這些力量只要存在，就會讓美國航母戰鬥群對靠近第一島鏈心存畏懼。只要導彈部署在這裡，你就無法隨便進來，而且陸基導彈隱蔽性極高，中遠程導彈系統經過偽裝，看起來與一般的載重卡車沒有太大區別，很容易隱藏在樹林中或者橋洞下。

區域內中國中程導彈系統的絕對優勢無疑讓美軍十分忌憚，所以2018年美國以俄羅斯發展違規武器為由宣佈廢除陸基中程導彈條約，開始推進陸基中程導彈系統的部署，此次相關新聞報導中的堤豐系統就是洛克希德公司2018年開始研發的中程導彈系統，才5年就進入了實戰部署。

然而，陸基的戰斧導彈和SM-6超音速導彈都足以威脅中國南海和台海地區的目標，該區域在戰時的海上活動風險將大幅增加。由於中美都選擇了在亞太爭議地區部署反拒止武器，再加上周邊國家如韓國、日本、北韓的遠程導彈，這片海域可以說正在成為一片危險的導彈區，區域內所有軍事行動都將變得更為敏感。