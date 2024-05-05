好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）年輕時外型帥氣，在《夜訪吸血鬼》中的俊美扮相讓萬千女性淪陷，後又靠著《不可能的任務》系列電影紅遍全球，不過他如今已經61歲；近日外媒報導稱湯姆克魯斯多年維持外型的秘訣是醫美，只不過現在手術後遺症浮現，顏值開始往崩壞的道路上一去不返。

根據外媒《國家詢問報》報導，湯姆克魯斯看起來有明顯老化跡象，他急需打入填充物支撐下垂的臉，知情人稱湯姆克魯斯做了很多醫美手術和保養，這些對他的臉蛋造成影響，以至於他的臉存在著奇怪的塌陷和下垂。身邊的人勸他不要試圖讓自己看起來年輕，勸他接受變老的事實，希望他優雅變老，但這不是他的風格。

Arc De Triumph! Tom Cruise flashes a broad smile as he rides a motorbike in Paris during Mission Impossible 8 filming https://t.co/ZeP9qmb1bP pic.twitter.com/ULsmjDMhhr — Daily Mail Online (@MailOnline) April 26, 2024

湯姆克魯斯近期在英國倫敦拍攝《不可能的任務8》，現場流出的照片充分說明了他臉部的狀況，已經看不出來過往的帥氣形象，知情人表示這不完全是衰老造成，還有填充物消失導致的臉部下垂，更爆料湯姆克魯斯做過多次手術，2019年曾做整容手術維持帥氣形象，點出：「湯姆克魯斯可能永遠不會承認這一點，但事實都反應在他臉上」。

Tom Cruise battles a riot in Trafalgar Square during Mission Impossible 8 filming as London is filled with soldiers and police for action packed scene https://t.co/eLiJsDMR2W — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 28, 2024

tom cruise in top gun 1986 take my breath away

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網友們認為：「接受吧湯姆，人都是會老的」、「我們都知道他年輕時長哪樣」、「我以為他的宗教信仰賦予了他抗老的超能力」、「我是他的粉絲，但我不想在70多歲的時候還看到《不可能的任務10》」。