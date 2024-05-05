在義大利都靈(Turin)舉行的七國工業集團氣候、能源和環境部長級會議，結束時發布的一份相當重要的核能共識公報：七國集團（G7）不再反對核能，就算本國不選擇核能，也會支持那些選擇使用核能的國家繼續發展相關技術。

七國集團是一個非正式論壇，匯聚了義大利、加拿大、法國、德國、日本、英國和美國。歐盟也參加了該組織，並由歐洲理事會主席和歐盟委員會主席代表出席峰會。

對此，資深媒體人唐湘龍5日在《風向龍鳳配》直播時表示，七國集團中有6個國家都繼續認可、發展、使用核能，只有德國的綠黨還是反核，這項共識就是在壓制、警告德國綠黨，不要再發表反核言論。。

台灣呢？把反核當成神主牌的民進黨怎麼辦？唐湘龍大膽的判斷，從今天開始，民進黨不會再有人發表反核言論，因為不敢！反核神主牌不論過去玩得多民粹，都過去了。

唐湘龍直言，今天當G7站出來後，民進黨反核底氣被抽掉了，當林義雄帶大家苦行靜坐，他變聖人，但回頭去看，這麼顯而易見是錯誤的道路，但為了意識形態，台灣付出多少代價？

「我很直白講」，唐湘龍強調，台灣還有哪一個政治人物會說「我是人、我反核」？難道G7都不是人？有無可能嘴巴不講，但還是堅持2025非核家園？邏輯上有可能，但民進黨會順著台階下的，民進黨反核神主牌已經可以丟到垃圾桶裡面了。