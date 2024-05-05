日本男星新田真劍佑去年推出《航海王》、《龍之奇蹟》等作品紅遍全球，被譽為「最帥撕漫男」，近日在主演新劇《那個叫貓頭鷹的男人》中飾演討厭權力的大家族正直小兒子「大神龍」，默默以自身力量為社會奉獻，此次終於從二次元回歸到較為真實人類的生活，他近日接受本報越洋專訪時，開心表示「這是一部政治懸疑驚悚劇，是我從未拍過的題材，非常興奮」。

此次在劇中和79歲資深演技派男星田中泯上演矛盾父子情，一邊是國家幕後黑手，另一邊則是追求社會正義的黑暗英雄，新田真劍佑分享，儘管有不少激烈的對手戲，但在拍攝空檔，依舊可以非常自在地聊天，讓他不禁想起亡父傳奇巨星千葉真一，「就像在跟我爸爸交談一樣」，連編劇申大為都曾在訪問中大讚他們在拍攝現場看起來就像真的父子。田中泯更在該劇殺青後，寫了一封信給新田真劍佑，但他賣關子不願透露內容，僅表示：「他在信中告訴我一些要記住的話，但我想保守祕密。」

田中泯在《那個叫貓頭鷹的男人》中是日本政治界中有「貓頭鷹」之稱的幕後操縱者。（Disney＋提供）

新田真劍佑提到「這部作品的主題其實是正義，但其實大神龍跟他的父親對正義的理解非常不同，即便他們對事件的真相非常執著」，自己則跟飾演的兒子大神龍一樣，也相信社會正義的存在。而劇中爸爸大神龍太郎是日本政治界中有「貓頭鷹」之稱的幕後操縱者，他說想把自己比喻成「獅子」，因為獅子是個不論是在精神還是肉體上都相當有力量的動物。

由於劇中是扮演一名海外留學歸國者，現實生活中，新田真劍佑也是在美國長大後回日本演藝圈發展，他分享，「編劇有跟我說過在寫劇本時，確實腦海中就是浮現出我的臉」，所以拿到劇本時，就覺得很感興趣，同樣認為跟他本人的經歷十分相似，不過這其實是他首度扮演一個既說英語又說日語的角色，讓他直呼「很新鮮、有趣，對我來說是個新挑戰」。

新田真劍佑（右）和田中泯在《那個叫貓頭鷹的男人》中上演矛盾父子情。（Disney＋提供）

最後，新田真劍佑除了喊話大家多多支持《那個叫貓頭鷹的男人》外，身為國際巨星的他也笑說若是帶到日本旅遊的外國友人出去吃飯的話，「我肯定會選擇日式燒烤，但不會是鱈魚白子，至於為什麼，你們看劇就會知道了」。該劇每周三在Disney＋更新。