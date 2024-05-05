英國演員伯納希爾（Bernard Hill）今（5）日傳出去世消息，享壽79歲。他憑藉在電影《鐵達尼號》飾演愛德華·史密斯船長，和在電影《魔戒》三部曲中飾演希優頓王而聞名。近幾年來依舊有在拍戲，2023年推出電影《永遠現在》，傳出過世消息，令影迷感到相當不捨。
根據《BBC》報導，伯納希爾經紀人已證實他在週日凌晨去世消息，預計他的家人很快就會發表正式聲明。女星芭芭拉迪克森（Barbara Dickson）也在X發文哀悼：「我為伯納希爾過世消息感到非常悲傷，他是一個非常了不起的演員。能夠與他相遇是一種榮幸。R.I.P Benny」。
伯納希爾1975年進入演藝圈打拚，出演過多部電影和電視劇，1997年在電影《鐵達尼號》飾演船長愛德華·史密斯，2002年飾演《魔戒》系列電影中的洛汗國王希優頓，這讓他成為史上唯一一位曾在兩部獲得11項奧斯卡獎，且票房高達10億美元以上電影中擔任主要角色的演員。
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