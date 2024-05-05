迎接520新內閣上任，「行動創新AI內閣新閣策勵營」4日登場，這次新閣員除了政界，很多來自商界。而其中崇越科技董事長郭智輝新任經濟部長，前立委沈富雄點名新經長表示，他要睜著眼睛看準經濟部長郭智輝如何處理台電；而國民黨要注意的亮點，也就是準經濟部長。

針對新內閣，主持人錢怡君5日在政論節目《少康戰情室》中問到，做過民意代表，來當政務官，是好事還是不好？沈富雄回應表示， 一個政黨選上總統以後， 聽說位置非常多， 有上千個，但是需要位置的人也很多， 要把這些人湊上正確的位置，其實不是一件容易的事 。他認為，其中有些人雖然選舉落選了，但並不是大敗，險輸而已，所以不是完全被民意所唾棄，但起碼他們熟悉政務。

另外。沈富雄特別點名經濟部長表示，他要睜著眼睛看準經濟部長郭智輝如何處理台電，如果郭智輝能把處理崇越的精神、方法、步驟，來處理台電，那就佩服他 。而國民黨要注意的亮點，也就是經濟部長。