YouTube節目《木曜4超玩》主持班底阿部瑪利亞，曾是日本偶像團體「AKB48」成員，擁有甜美外貌、火辣身材和活潑大方的個性，擄獲粉絲的心。感情狀態也備受關注，近日她分享和粉絲聊到感情的對話內容，並向台男喊話：「台灣男生聽到嗎？」

阿部瑪莉亞在Threads分享日前和7歲小男生的對話，對方童言童語的問她有沒有男朋友，阿部瑪莉亞回問對方：「你覺得呢？」，小男生則直言：「因為妳很漂亮，我覺得有」阿部瑪莉亞則又問對方：「如果說沒有呢？」對方卻回：「太可惜了，妳這麼漂亮怎麼可以沒有」，年紀輕輕就那麼會說話，讓阿部瑪莉亞心花怒放地表示：「台灣男生聽到嗎？」

逗趣互動曝光後，網友紛紛留言表示：「不是啊...號碼牌已經領到不知道幾號去了，根本輪不到我！」、「請務必好好選擇」、「妳有吧賣假」、「看第一段感覺蔡哥要出事了，看到第二段...很會嘛...」、「發號碼牌囉，一個一個排好，這裡開始報數」、「這個孩子有前途！從小就會說話」。

事實上，阿部瑪莉亞先前疑似捲入，網拍模特兒焦圓圓和羽球選手陳子睿的感情，焦圓圓曾到阿部瑪利亞社群哭訴：「為什麼要這樣傷害我」，最後是陳子睿出面表示：「因為我做的爛事與不成熟，讓阿部和圓圓遭受不必要的謾罵、詆毀，是我自己沒有處理好自己的感情，讓她們都受傷了」，當時阿部瑪利亞經紀人僅回應藝人私事，公司不會特別過問。