福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查

在今年2月大陸快艇翻覆事件後，中共海警局數度在金廈海域進行「常態化執法巡查」，聲稱此舉目的是「維護管轄海域作業秩序和漁民生命財產安全」。不過，大陸《央視》近日在其微信公眾號《玉淵譚天》上發文指出，大陸海警船的常態執法巡查將以「加大力度」、「提高頻次」和「延伸範圍」的策略，傳遞「一步步向前」信號，來打破台灣設定的禁令，其目的是要奪下劉五店航道，進行疏浚拓寬後供廈門港使用。

大陸《央視》的《玉淵譚天》微信公眾號發文指出，5月3日中國海警發佈公告聲稱要在金門附近海域開展常態執法巡查，以維護海域秩序和漁民生命財產安全。公告同時配發了一張海警艦艇編隊執法巡查示意圖，《央視》亦發佈了一段現場執法視頻。

該文章說，此次海警執法巡查行動的關鍵字是：加大力度、提高頻次與延伸範圍。而這次大陸海警發聲，至少有3個資訊點值得格外關注。

大陸海警船公布的2張在金門附近的航跡圖，陸媒自稱圖內紅線有玄機。（圖／騰訊網）

首先，這是今年以來，中國海警第2次發佈海警艦艇編隊執法巡查示意圖。顯示此次海警艦艇編隊航跡距離金門島最近只有3.8海里（約合7.04公里）。換句話說，這次海警艦艇編隊的航跡，幾乎全程位於台當局劃定的「禁止、限制水域」中，意味著台灣所謂「禁令」已不攻自破。

其次，本次公佈的航跡示意圖與上一次相比也出現了顯著的變化。此前的執法巡查航跡位於金門島南方，而此次的航跡則偏向金門島的西南，且更加貼近小金門島。這意味著大陸海警船編隊在此次巡查過程中，途經大擔島和二擔島，等於是在大小金門島前往大擔島和二擔島的方向上，樹立起了一道屏障。

在大陸發布的視頻中可以看到連結大小金門島的金門大橋。（圖／央視視頻截圖）

最後，此次中國海警在開展執法行動時，還駛過了一條重要航道——劉五店航道。一直以來，從廈門港出海的船隻，都會穿過位於青嶼島和二擔島之間的狹長航道，而後再駛入臺灣海峽。但這一航道相對較窄，深度也較淺，通航條件遠不如劉五店航道。而廈門港近幾年來的集裝箱輸送量不斷提升，目前所使用的航道已經無法滿足需求，因此，規劃能通過7萬噸級船舶的劉五店航道進行進一步疏浚拓寬，已經勢在必行。

除了上述的3個變化之外，與今年3月15日公佈的海圖相比還有幾個值得注意的「不變」：1.使用艦艇編隊的執法方式沒變，兩次執法巡航行動中，參與行動的海警艦艇至少4艘；2.金門的繁體字標注沒變；3.紅線沒變，2次示意圖均用紅線標注航跡。此舉傳遞的意思很明顯：雷池不可越，中方在位金門附近海域的行動只會越來越常態化。

文章說，無論是變還是不變，其背後的含義都是相通——中國海警將有針對、有側重地不斷增強金門附近海域的常態化執法巡查行動能力。「這一點，台當局務必讀懂。」