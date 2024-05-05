女星熊熊（卓毓彤）去年7月與圈外人Mars結婚，今年2月她誕下愛女鈮霓（Hania），小倆口成為新手爸媽，由於女兒出生時間正好在春節，因此收了不少紅包，熊熊日前公開收到的紅包總金額，龐大數字讓網友直呼：「投對胎什麼都對了」。

熊熊日前與老公同框透露女兒因為在大年初一出生，所以拿到很多紅包，熊熊認了女兒拿到很多紅包，但她還沒數有多少，於是夫妻倆就開始計算收到的紅包金額，最後一包6萬6千元，是熊熊的媽媽包的，計算下來總金額18萬3千8百元，熊熊表示要和老公再包1萬6千200元，把女兒的第一桶金湊到20萬元。

熊熊也不忘感謝親朋好友：「對鈮霓的愛，她的第一桶金，我會好好幫她存著！」一歲的紅包金額讓眾人羨慕：「投對胎什麼都對了」、「第一次紅包比我從小到大領的還多」、「以後生孩子，生在大年初一，好！記住了」、「我一直以為第一桶金指的是第一個100萬」、「還以為是王仁甫在旁邊」、「人生要成功不是努力，而是投對胎」、「太扯了」、「帶財的孩子」、「會投胎很重要」。

熊熊生產後40天就恢復往日的苗條身材，迅速開工錄影，除了記錄下懷孕十月的孕肚變化，愛女誕生後也拍下溫馨的家庭合照，紀錄每一個瞬間。