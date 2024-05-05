藝人黃子佼加入高級會員購買未成年少女影像，非法性影像論壇「創意私房」聲名狼藉，政府雖出手封網，不過現在傳出創意私房在Telegram群組另起爐灶，對此，衛福部表示，若查出屬實，不排除全台禁用Telegram。

日前周刊報導揭露，遭衛福部和數位發展部封網的「創意私房」，疑似在通訊軟體telegram另設3個交易群組，甚至還拿黃子佼當宣傳，轉移陣地繼續重操舊業。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，只要經過調查確認創意私房透過Telegram非法販賣性影像，會先通知Telegram移除相關群組，若在24小時內未刪除，將執行限制接取（直接封網）的措施，屆時所有台灣用戶無法使用該APP。

張秀鴛解釋，因為台灣沒有Telegram聯繫管道，很難對其進行處理，若實在無法聯繫，全台將禁用Telegram服務，也呼籲平台業者做到積極把關，避免犯罪分子利用進行非法活動。

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