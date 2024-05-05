國民黨立委徐巧芯爆料表示，外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的合約，其中指定30%至40%要採購台灣醫材，質疑哪些廠商能夠得標；外交部發布新聞稿指出，徐巧芯「造假虛構」傷害外交部，呼籲國人應唾棄這種「一昧製造聲量、譁眾取寵」的惡質民意代表。前立委沈富雄認為，外交部的反應，恐怕有一點過當。台灣外交面臨的各種困境多得很，外交部不需要處理立委到這種程度。

沈富雄5日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，外交部這個反應，在我們知道全部真相之前，恐怕有一點過當，因為徐巧芯才跟外交部長吳釗燮對槓過，針對國民黨團都會扯政府後腿，徐巧芯說是誰？吳釗燮不上當、就不講，嗆「告我藐視國會」。

沈富雄接著表示，徐巧芯在修理援助烏克蘭這件事，就是我們給錢，刻意要買醫材，但是不直接給，還要經過捷克民間專門在做醫材的人。徐巧芯懷疑，這錢沒什麼大不了、沒什麼見不得人，為什麼就不能堂堂正正，像當年人家給我們口罩一樣，給就給，甚至認為何必要生這麼大的氣。

沈富雄指出，當然徐巧芯拿到這個資料，比別人快一手，他不敢講消息的正確性有多少。但是他覺得，單就這件事外交部的反應，其實台灣的外交面臨各種困境、各種責難、各種不方便的地方，多得很，不需要處理一個委員到這種程度。