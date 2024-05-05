根據大陸《央視》報導，大陸第4艘航母為核動力，預計排水量將超過9萬噸，將由江南造船廠打造。前大使介文汲推測，很可能在3年之內，大陸第4艘航母、也就是第1艘核動力航母就會出來。

介文汲5日在中天《國際直球對決》節目中表示，航空母艦是一種攻擊性的武器，有人認為中國大陸近中期需要6艘航空母艦，3艘常規、3艘核動力，所以大陸《央視》已經在暗示第4艘是核動力，然後4條電磁彈射的軌道，基本上9到10萬噸。

介文汲認為，很快會在今年底、明年初宣布，以中國大陸造艦速度，很可能在3年之內，大陸第4艘航母、也就是第1艘核動力航母就會出來。核動力航母一旦出來，就已經大幅改變美中在太平洋第二島鏈以內的攻守態勢，中國大陸則可以慢慢反守為攻。

介文汲覺得，大陸若增加到6艘航母，其中3艘是核動力航母，美國就不會像今天這樣，動輒到人家家門口，進行大規模的聯合軍演，中國大陸也可以在夏威夷跟美國加州之間，進行大規模軍演。