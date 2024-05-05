輝達執行長黃仁勳在全球AI風潮中扮演了重要的領導角色。儘管現在已經是「喊水會結凍」的教父級人物，但他透露，自己仍是每天早上6時起床，一天工作時數長達14小時！

在黃仁勳的領導下，輝達市值突破2兆美元（約新台幣65兆元），而他的財富也跟著水漲船高，據富比世即時富豪榜最新資料顯示，黃仁勳身家達781億美元（約新台幣2.5兆元），在全球富豪榜上排名第19。

儘管黃仁勳每次到訪台灣時，多次造訪夜市與餐廳，看起來分外輕鬆，但綜合外媒報導，黃仁勳對於工作仍時刻不敢鬆懈。他受訪時透露，自己每天醒來的那一刻，幾乎都是充滿焦慮與擔憂，深怕輝達會再次面臨1990年代瀕臨破產的困境，而那段經歷也讓他現在更加努力工作。

現年61歲的黃仁勳坦言，雖然每天都在工作，但是自己還是會忙裡偷閒，到公司餐廳用餐，主動和各領域的員工進行溝通交流。

在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘》的專訪中，輝達的員工也爆料，與黃仁勳共事並不容易，形容他是一名「要求嚴格、追求完美、不易共事」的人。對此黃仁勳也表示，他並不感到意外，這些形容非常貼切，因為「本來就應該是這樣。如果你要追求非凡成就，本來就不會是件容易的事」。