中國領導人習近平周日展開歐洲之行，首站訪問巴黎，預定週一同法國總統馬克宏和歐委會主席馮德萊恩舉行會晤。這是習近平時隔5年再次訪問歐洲，法媒指出，馬克宏或將在與習近平會談時敦促中國減少兩國間貿易失衡，並在烏克蘭問題上對俄羅斯施加影響力。

根據愛麗舍宮消息，巴黎會談將聚焦烏克蘭戰爭、中東局勢、經濟合作和氣候保護。據信，馬克宏將在在與習近平會談時敦促中國減少貿易不平衡，並在烏克蘭問題上運用其影響力對俄羅斯施壓。《路透》分析稱，在中歐貿易爭端日益加劇之際，馬克宏的希望不太容易實現。

法國支持歐盟對中國電動汽車的反補貼調查，但今年1月中國宣佈將對來自歐盟的白蘭地進行反傾銷調查，由於中國進口的白蘭地主要來自法國，此舉被廣泛認為是針對電動車反補貼調查的報復行動。

《德國之聲》指出，歐盟的27個成員國，尤其是法國和德國，在對華態度上存在分歧。消息人士表示，德國總理蕭茲因事先的承諾，不會參加馬克宏和習近平在巴黎的會晤。但此前，蕭茲以私人身份在巴黎會晤了馬克宏，當時馬克宏不點名表示，歐洲在中國問題上的意見並不一致，因為某些參與方仍認為中國是一個充滿機遇的市場。

法國官員稱，法國還將尋求推動中國市場對其農產品出口的開放，並解決法國化妝品行業對智慧財產權的擔憂。

在烏克蘭問題方面，法國一直希望推動中國向俄羅斯施壓，迫使莫斯科停止在烏克蘭的軍事行動。但除了馬克宏去年訪問北京後，習近平首次致電烏克蘭總統澤連斯基之外，幾乎沒有取得進展。

報導指出，馬克宏將帶習近平前往其祖母的出生地庇里牛斯山脈，對他來說是一個十分親切的地區。

結束法國訪問後，習近平接著將前往親俄羅斯的塞爾維亞和匈牙利。塞爾維亞與中國關係密切，是中國「一帶一路」倡議的成員。北京正在全球範圍內投資數十億美元用於交通路線和港口建設，尤其是在全球南方國家。匈牙利總統歐爾班領導的政府也被視為對中國友好，匈牙利是少數幾個加入「一帶一路」的歐盟成員國之一。

自習近平上次於2019年訪問歐洲以來，中歐關係明顯惡化。由於雙邊的緊繃局勢和對中國人權問題的擔憂，中國和歐盟之間擬議的投資協定被擱置。此外，中國還因沒有對俄羅斯入侵烏克蘭採取反對立場，還同時與莫斯科保持密切關係，以致在歐洲受至批評。