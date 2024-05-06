美國政府上月祭出狠招，若大陸母公司字節跳動不出售TikTok在美國的資產，就將面臨全美封殺。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）直言，將TikTok轉為美資控股公司是「完全合理的」。

據《日經亞洲》報導，蘇利文4日出席約翰·甘迺迪表演藝術中心所舉行的《金融時報周末版》活動時表示，「我們認為，中資撤資，並最終由美國公司擁有TikTok在美業務，在這世界上都是完全合理的」，同時補充說，「沒有理由不在今年底看到最終結果」。

美國總統拜登在4月24日正式簽署國會通過的涉TikTok法案，要求TikTok的母公司字節跳動在270天內將其出售，否則將在美國全面禁止TikTok。對於在美國擁有約1.7億用戶的TikTok來說，影響極大。

這項禁令最快可能在明年1月開始生效。如果延期，禁令將在明年4月實施。都將發生在今年11月美國總統大選之後。

但據路透社報導，消息人士透露，若TikTok用盡任何法律手段，都無法阻止美國立法，字節跳動寧願關閉在美應用程式，也不願賣給潛在的美國買家。