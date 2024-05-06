AI時代，我們可以讓更多的英雄，都出自少年嗎？

四月以來，地震搖不停，讓全台灣幾乎都已經認識這兩名開發App的高中生。一位是就讀康橋高中三年級的林子祐開發「台灣地震速報」；另一個是復旦高中的林睿，他與跨校學生社群ExpTech探索科技共同建置「DPIP防災資訊整合平台—災害天氣、地震速報」App，分別占據排行榜冠亞軍。

「沒想到開發者是一位高中生，真的是太厲害了！給予支持想抖內（贊助）」、「我是吉安花蓮人，我很謝謝做出這程式的人。」

這兩位高中生的行動，不僅引來大量民眾留言支持，也更證明了，在AI時代，許多工具、資訊，都已擺在那。懂得想、願意動手，其實比什麼都重要。

台灣大學資訊工程系教授陳信希認為，現在要做App其實不難。這件事的價值不在技術面，而是去釐清問題脈絡、蒐集資料並做判斷和決策。

確實，現在有更大量的公開資源可以取用，但也引發台灣地震速報App爭議。日前林子祐發聲明致歉，並透過地震專長教授與氣象署聯繫盼能簽約合作。這給大眾一課，取用資源須重視正當性與風險。

他們做出暴紅App背後：

高中生創自學社群精進知識、進頂大

只不過，會讓你更振奮的是，其實現在已經有越來越多高中生，都會透過自主學習或組成團體，精進專業知識。甚至可以透過這樣的特殊表現，進入頂尖大學。

譬如，在臉書創立超過三十萬人加入的「國中學習討論群」版主李宛軒，去年透過特殊選才進入陽明交通大學；提供高中生免費課程的「SCIST南台灣學生資訊社群」，則是由十多所明星與社區高中的學生創辦，他們找講師、找經費，樣樣自己來，四年催生出十一名特殊選才學生到台大資工系等知名校系就學。

這背後，有體制和教學環境的變化。

例如持續變化的大學考招制度。清華大學教務長巫勇賢舉例，高中生進入清大有十二種方法，目的就是為招收多元學生。

現在台灣也已有更多大學降低學測的成績權重。譬如，大學入學管道中不看學測的入學軌道特殊選才，五年成長約六○％，今年共計一千六百一十八個名額。另外像是申請入學，要求學測僅能占總成績五○％。

除了大學端的改革，高中端也因應一○八課綱出現變化。比方說，現在的高中生每週有兩到三節彈性學習時間。

但其實，更重要的是學生的學習主動性。

無論是林睿所屬的團隊，還是辦理四年，累積超過九百名線上、線下課成員的南台灣學生資訊社群，都是高中生們在探索過程中，感受到體制內教學資源不足，因此創立的自學社群。

南台灣學生資訊社群成員曾哲瀚，今年特殊選才上成功大學不分系。他說，最初社群成立是因為團隊有感，資訊講座多集中在北部，南部學生經常得舟車勞頓。

再來他們還看到，有更多大學將大學程式設計先修檢測（APCS）列入學生篩選條件，可是，這並不是學校裡的一般課程，學生若想考取證照，需要自學或報名補習班。然而，補習班學費每學期約兩萬元，對不少家庭來說是一筆負擔，所以他們乾脆集結來自嘉義、台南、高雄、屏東四地的高中生同好當助教、當學員，再加上畢業學長姐與台南一中老師教課。

找講師、籌經費都自己來

寄百封信拉贊助，甚至發影響力報告

可是高中生的經費哪裡來？他們靈機一動，既然節目可以談掛名贊助，學生團體也可以。所以第一年，他們土法煉鋼，到人力銀行和公司網頁，找聯絡窗口和聯絡信箱，寄出上百封電子郵件向企業主介紹：他們是誰？他們要做什麼？沒想到接連拉到資安公司精誠資訊、奧義智慧科技、戴夫寇爾的贊助金。接著，他們再向成功大學、台南一中借教室，服務每年上百位免費報名的高中生。

為了讓資源可以源源不絕，他們不僅經營臉書社群，也效法起非營利組織發影響力報告，詳實記錄學員人數變化、APCS證照成績、大小競賽表現，報告給這些支持他們的企業還有教育部。

但除了學生們的熱血拚勁，大人還能做些什麼事？

林睿的老師、復旦高中地球科學老師王貞琇的建議很中肯，她說，大人們請拋開成見、尊重孩子的學習主導權。

王貞琇分享一段故事：在林睿之前，曾有名學生找上她，開心的分享自己希望三年後可以申請上台大地質科學系。她當時笑了笑，沒有放心上，因為這名學生的成績向來名列前茅，申請上熱門科系都不是問題。但到了大學榜單真正公告那一刻，她卻很是懊悔。

家長如何給予幫助？

撇開成見，尊重孩子的想法與選擇

雖然，學生如願以償申請上了台大地質科學系，但她心想：自己怎麼在當時沒有做得更多？或許還可以再多帶學生去參加不同競賽，這樣一來，學生在高中階段就可以學得更多、表現更突出。

王貞琇有感，「很多家長和老師不太喜歡一○八課綱，覺得乾脆回到聯考世代最公平，可是我們已經不是五十年前的社會，現在的世界更多元刺激⋯⋯，」所以，她鼓勵大人要尊重孩子想法與選擇。

開發台灣地震速報的林子祐，爸爸林志平是陽明交通大學工學院院長。他說，林子祐小時候有妥瑞氏症，因為注意力不集中，考試時很容易犯下粗心錯誤。可是林志平一直秉持信念：真實生活和傳統考試不同，「不會（因為）做錯題目就沒了成就，就算是專案，做錯了也可以改。」

所以，他向來的教養哲學是：「鼓勵孩子做對的事情，不是獎勵結果。」這樣做的目的在於，幫助孩子營造一個願意嘗試新事物、不怕犯錯的正向學習環境。

舉例來說，很多家長都會因為孩子考一百分買新玩具，但他不做，他反而是獎勵孩子一週看一本書，帶他出去兜風郊遊，或是在家玩電腦遊戲三十分鐘。因為這樣一來，孩子在學習的過程裡，就會一直產生好的記憶連結。

經歷過這些點滴，林志平想和更多家長說的是：教育不是工廠，孩子不是產品，每個人都不一樣，「就算現在不好也沒關係，他總會找到他的興趣，在他比較有興趣的方面，做得更好。」

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