星座專家唐綺陽分析5／6–5／12本周運勢，面臨四星在金牛，日常中有極致的享受，對美食、藝術特別有感，找到適合自己的理財方式；火星牡羊，意識到自己個性問題，開始了解自己，找出自己的方向，採取行動往方向前進；木星衝刺中，大眾熱衷於理財，也興起進修學習的心；太陽靠近天王星，刺激大眾想顛覆自己，嘗試不一樣的場面。

星象影響：四星在金牛、火星牡羊、木星衝刺中、太陽靠近天王星

12星座個別運勢：

【累的：牡羊、雙子、天蠍、水瓶】

牡羊：向前衝刺別太自我，感情喜歡與自己相似對象

雙子：稍安勿躁當心業力爆發，感情上先保持理智

天蠍：讓自己休息平復心靈，感情等待珍惜你的人

水瓶：打開思維接納意見，多聽另一半想法別太做自己

【穩的：金牛、處女、射手、摩羯】

金牛：工作按部就班有進展，感情順利別踩雷

處女：多和你愛的人相處，感情很受親近的人影響

射手：樂於助人會有好報，在感情裡能激發能力

摩羯：適時讓步更有進度，職場戀情機會高

【讚的：巨蟹、獅子、天秤、雙魚】

巨蟹：事業有機會大躍進，感情的選擇權在自己手上

獅子：工作對手能激發動力，感情上要收斂氣勢

天秤：運勢轉好有貴人扶持，感情小心別亂放電

雙魚：麻煩事漸漸釐清解決，與另一半能有共同目標

星座專家唐綺陽5／6–5／12星座運勢周報。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

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