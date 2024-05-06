一名30歲男子結交新女友，正當兩人恩愛到一半時，女方卻問「你進來了沒？」讓男子瞬間軟掉，之後3個月，男子無論如何努力，都無法克服心魔，無法堅挺完成性行為，就醫求助做GG增大手術，醫師則指，性愛應有良好溝通，否則心理影響生理，可能永遠沒法「抬頭」。

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在臉書粉專PO文指出，上述男子就醫時自述上段感情時，床上表現還算差強人意，但換了這任新女友，從第一次起就很不順利，前戲時勃起的速度很慢，等到要插入時又馬上軟掉，試了3個月還是沒辦法，才來看診。

程威銘指，問診過程中，男子突然問了一句「醫師，你有在做增大手術嗎？」他愣了一下，剛剛檢查的時候，男子尺寸並沒有特別小，因此回問，「為什麼你會想增大呢？」

男子回「因為我和現任女朋友第一次做愛的時候，她居然問我『你進來了沒？』我整個傻眼。」「我是一個很看感覺的人，每次希望她在做的時候，多說一點情話或叫聲，她都心不甘情不願的，不是沒反應，就是叫得小聲到我都快聽不到。」

程威銘指，男子勃起功能障礙原因已不言自明了，隨著年紀增長，勃起功能本來就不像十幾歲年輕人那樣，只要褲子磨擦就會有反應，而是要有足夠刺激，才能有足夠硬度。每個人也會有偏好的性趣和癖好，若女方沒有辦法協調配合，長久下來心理影響生理，就真的可能勃起功能障礙、無法「抬頭」。

程威銘指，性愛時雙方不必委曲求全，但也要有良好的溝通，彼此妥協，才能到達兩個人都能享受的情欲花園。