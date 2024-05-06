常吃紅肉被視為罹患大腸癌的危險因子，但肝膽腸胃科醫師張振榕指，有一位50歲婦人，茹素幾十年，卻罹患大腸癌第3期，細問之下，才發現婦人是吃「加工素」，吃的盡是素雞、豆包，高油又低纖維，加上體型肥胖，依舊得了大腸癌。

張振榕上「醫師好辣」節目中指出，上述婦人或許是有特殊宗教信仰，來做大腸鏡檢查，但事先要求，若大腸鏡檢查中，有看到息肉，不可以切除，結果檢查過程中，他真的看到婦人腸道裡有顆0.8公分的腺瘤，但因婦人有先要求不准切，他就沒有切。

婦人後來從麻醉裡醒來，張振榕告知婦人，「你（腸道裡）這個是腺瘤，看來是要處理的，再放個幾年，應該會變成癌症，你現不想切沒關係，但建議半年內，再來做第2次大腸鏡檢查，這段期間好好想想。」

張振榕說，婦人下次回診，已是2、3年後的事，此次是因血便，再做第2次大腸鏡檢查，發現已是大腸癌第3期，婦人不解地說，她吃素幾十年，又不吃肉，為何會得大腸癌？

張振榕說，其實吃素不見得比較健康，因為有兩種素，一種是「健康素」，吃的是新鮮天然蔬果、豆腐等豆製品，另一種是「加工素」，是那種加了很多油、添加物，做成的素肉、素雞、素魚，而婦人吃的就是「加工素」。

張振榕說，婦人幾十年來的吃的都是高油、纖維質不夠、油炸的「加工素」，這些都是導致大腸癌險因素，加上她本身肥胖，也是大腸癌危險因子，雖然沒吃紅肉，一樣得了大腸癌，後來就轉去醫院，切了腸子，又做化療，「蠻慘的」。

張振榕說，大腸內的息肉，可分為「增生息肉」、「管狀息肉」、「絨毛息肉」與鋸齒腺瘤，除了「增生息肉」外，後三者都有可能變成大腸癌，基本上若做大腸癌檢查時看到，都是建議立即切除。