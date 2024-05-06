想要增肌減脂，除運動更要攝取優質蛋白質。減重醫師許芷瑜指，除雞胸肉外，雞蛋、鮭魚、天貝、嫩豆腐、牛排、無糖厚豆漿、豬里肌與蛋白粉，都屬優質蛋白食物，其中無糖厚豆漿中含大豆蛋白，還能降血脂，國健署也指，運動後應適量補充營養，才能增加肌肉量與提升代謝率，阻止脂肪堆積。

許芷瑜在YouTube頻道PO出「減重醫師推薦的10種優質蛋白」影片， 10種優質蛋白食物分述如下

■雞胸肉：100克的雞胸肉，含有23克蛋白質，蛋白質密度高。

■雞蛋：1顆雞蛋含有7克蛋白質，百搭各種料理。

■鮭魚：100克鮭魚，含有20克蛋白質，且富含Omega 3，是抗發炎好物質。

■天貝：100克天貝，含有19克蛋白質，非常好的植物性蛋白。

■豆腐：嫩豆腐一盒含有14克蛋白質，便宜又方便。

■牛排：100克牛排含有20克蛋白質，且富含鐵質、維生素B12，營養又美味。

■無糖厚豆漿：每100C.C.蛋白質含量約5到5.5公克，大豆蛋白還有降低血脂、降膽固醇，提高胰島素敏感性功效。

■豬里肌：100克豬里肌含有20克蛋白質，是增肌減脂期間推薦食用的部位。

■毛豆：100克毛豆含有13克蛋白質，適合當作蛋白質的小點心。

■蛋白粉：蛋白粉通常含有20至28克蛋白質，食物當中蛋白質不足時，可以適量藉由蛋白粉補充。

國署也在官網PO文指，運動後應適量補充均衡的營養，才不會讓肌肉流失，並且能增加肌肉量，以提升基礎代謝率，進一步阻止脂肪堆積。