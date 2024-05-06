桃園市蘆竹區南青路高鐵軌道下方，昨天（5日）早上5時許，有民眾開車經過，發現該路段被一群改裝車的猴子，封街當場騎乘改裝車飆速競技，內車道全部被89猴子霸佔，民眾開車走在外線道，還要閃避逆向的改裝機車，實在相當囂張離譜，整個路段都沒有看到警察來取締，氣的將型車器錄器畫面PO在網路。

民眾早上5點多出門，遇到猴群封街飆車，民眾將行車紀錄器畫面PO網，直呼太誇張。（翻攝Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台）

這段行車紀錄器被PO在《Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台》，PO文者表示：「早上五點經過桃園南青路，一開始看到右邊一群人以為是陣頭或是要進香的團體，後來看中間車道才發現原來是猴群封路飆車，每台都改管改超大有夠吵，現場目測至少四、五十隻」。

而根據影片內容，可以發現現場路邊很多廂型車，還有很多高級跑車，懷疑都是些改裝車行的人員，將改裝車載到現場，進行飆速競技，還可以看到很多飆車手都沒戴安全帽，真是不把自身安全放在第一位！

網友看到這段影片，紛紛留言表示：「全世界都知道，只有警察不知道」、「下次遇到記得要報警」、「沒有我要看的畫面」、「新的玩命關頭拍攝現場?」、「群猴亂舞」、「警察被看不起真的不是沒原因」、「不要跑到高鐵軌道就好」、「難怪越來越多人養狗.好過於生養這種猴子」。