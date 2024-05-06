和碩聯合科技董事長童子賢曾是準總統賴清德屬意的閣揆人選之一，其言論內容備受關注。繼上月22日他在台北榮總演講時，坦承自己過去反核的想法已改變、表示能源配比中不應排除核能後，童子賢5日更明確表態，直言「核二、核三我是主張延役」，還提出一個自稱未曾對其它人、包括賴清德講過的「大膽建議」，認為可把核一、核四的場址剷平，引進採用「芬蘭的OL3」，將能替台灣帶來30％至32％的核發電，台灣的平均電價也會下滑30％左右！

芬蘭的OL3是指該國的歐基洛托核電廠3號機；阿聯國家報(The National News)去年曾報導，此為歐洲16 年來，第一座新的核電站，於2023年4月16日啟動，是一座歐洲壓水式反應(EPR)，能夠提供芬蘭全國15%的電力需求。而據芬蘭國家電網公司(Fingrid)執行長於去年5月份表示， OL3運轉後，芬蘭電力成本降低了 75% 以上。另依電力交易所 Nord Pool 的資料，2022年12月時，芬蘭百萬瓦時的電力成本是245.98 歐元，但2023年4月則降至每百萬瓦時60.55 歐元，降幅達到75.38%，相當驚人。

圖為核二廠。（台電公司提供）

對能源政策明確表態

童子賢5日接受財經專家謝金河主持的「數字台灣」節目專訪，明確且表達其對台灣能源政策的看法。他先澄清「我不是擁核者，甚至30年前，我是熱心的反核者」，而自己反核的初衷是因為「車諾比，再來是福島，更早的是把核爆本身看成死神、洪水猛獸」。

但如今看法已有變化。童子賢說「核電廠發電用的鈾燃料棒，濃度大概是5％至15％，這是商用的發電，要引爆核子彈濃度要到90％，很多人都說核電廠就像原子彈一樣會爆炸，這是誤會，所以恐核跟反核都是把核能電廠想成原子彈，再來全世界的歷史有三哩島、車諾比和福島，這三個比較大的案子帶來的恐懼感」。

若沒核電無法減少碳排

童子賢指，「全球每年用掉的煤炭發電，到現在仍然佔全世界的30幾％」，直言「整個地球的文明，不依賴核電協助減少排碳的話，地球要在2050年達到淨零碳排，是完全沒機會的」。童子賢更進一步舉例，「2023年國際能源署（IEA）的數字，全球的太陽能發電，努力了快要20年，才佔地球發電的5.6％；風力發電也努力了20年，就佔8%，這兩個高科技的綠能佔了13.6%，其實再生能源要超越核電，靠的是古老的水力發電，全世界佔了15%，未來台灣的水力發電只會因為水庫的淤積，越來越少，這是台灣先天條件不足」。

別以為綠能就無害

童子賢表示，核能佔據全球10％，核能加水力佔了全球25％不排碳，我到新疆或甘肅，一望無際都是佈滿了太陽能電板和風力發電，到澳洲的沙漠也佈滿了風力發電，「台灣沒有這個條件」；他更直言，「不要認為綠能本身是無害的」，綠能我們是先享受後付款，想要使用電力就勢必付出污染的代價」。因此童子賢強調，「核能到這個階段，如果我們不要把它妖魔化，我認為是一個可以控制、進步、追求效率，跟安全係數的技術」。

童子賢也說，他提出一個從沒跟人提過、也未曾跟賴清德講過的大膽建議。童子賢先是表態「核二、核三我是主張延役，因為核二、核三的安全性，跟全球的安全係數評比，一直算是相當高的評價」；接著說，「然後把核一、核四的場址剷平，採用芬蘭的OL3，我計算過，只要讓核一、核四、原來的廠址裝兩座OL3，這個OL3用的是最新的技術，安全係數提高，它單位面積的發電效率，也比60年前的技術好上1.7倍」。

童子賢最後更說，「把兩座OL3加上核二、核三延役，可以替台灣帶來30％至32％的核發電，台灣的平均電價會下滑30％左右，加上綠能繼續建設，讓綠能發電到20％，台灣的不排碳發電，馬上可以提升到50％以上」。