總統當選人賴清德將於5月20日上任，首任內閣人事已大致底定，由他極為信賴肯定的卓榮泰擔任行政院長，不過在此之前，曾傳出和碩聯合科技董事長童子賢，也是賴的屬意閣揆人選。童子賢 5日首度透露相關過程，直言賴在勝選後不久就與他碰面，原本2人是討論一些社會關注的重要議題，後來賴清德突然問他是否「願意親自執行」？童子賢說，他當場「愣了3秒鐘」，後經考慮，最終仍認為自己在產業界努力較適合。

謝金河主持的「數字台灣」節目5日播出專訪童子賢內容。被問及是否曾被列為閣揆人選，童子賢透露相關內容。童子賢說，「這次賴清德當選2024，試著邀請產業界的人士參與內閣，我這邊沒有太多秘密可以談，其實選舉完的隔幾天我們就碰面了」；童子賢指，碰面才15分鐘，就聊了施政百日或是一年內，哪些是重要要關注的議題，15分鐘聊完以後，賴清德突然話鋒一轉，「剛才這幾個議題，能不能請你親自執行？」

童子賢還原當時他的回答指出，「我愣了3秒鐘還沒回過神，賴總統就提出邀請加入內閣，我沉吟了一下回覆說，我並不怕面對挑戰，也不怕面對質詢或是政策的辯論，台灣是一個民主社會，就是容許公開討論，但我家人恐怕會非常不習慣，壓力會很沈重」，而最後童子賢還是婉拒賴清德，決定繼續留在產業努力。