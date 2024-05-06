印度太平洋司令部新司令美國海軍上將帕帕羅（Samuel Paparo）上週五（3日）在夏威夷舉辦就職典禮上。許多海內外高級將領都出席了此次的交接典禮，當中包括我國參謀總長梅家樹。對此，前立委沈富雄5日就表示，「我覺得美國新舊任印太司令的交接，邀請我們的參謀總長梅家樹去參加、觀禮，是恰到好處，因為我們是第一島鏈最前線、最接近中國大陸、最接近假想敵的地方」，引發討論。

沈富雄5日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「我覺得美國新舊任印太司令的交接，邀請我們的參謀總長梅家樹去參加、觀禮，是恰到好處，因為我們是第一島鏈最前線、最接近中國大陸、最接近假想敵的地方，如果我們吃苦都有份，甜頭一點都沒有，也太對不起我們了」。

沈富雄直言，「我覺得這個不錯，新任司令講話是很強悍，有當年老蔣總統的味道，但這也沒什麼奇怪，剛上任的軍人不這樣講也太軟弱了」，沈富雄最後也說，「我們這一代人的使命，都是盡一切合理的方法，去維持世界和平，我覺得這是對台灣人民不費代價，值得告慰自己的好事」。