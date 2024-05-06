藍白立委達成共識，3日在立法院會將《電業法第49條》修正草案逕付二讀，對此，民進黨立院黨團批評，《電業法》被強行輾壓過，用立法權凌駕行政權，被多數暴力達成政治目的。退役少將栗正傑強調，綠營還沒有認清自己在立院少數的事實，連輸15次只是暖身，520後大戰才開始。

「國民黨跟民眾黨聯手來修正這個草案來講的話，是在賴清德還沒有上台以前，就給他一個很難堪！」栗正傑5日在《張雅婷辣晚報》節目提到，前一陣子本來才通過一個電價凍漲的案子，但是民進黨說：你這個是立法權干預我行政權，我沒有辦法執行！那現在就繼續給你來這麼一條，就是：你以後調整電價，要經過我立法院同意！「我相信這件事情主要是在表達一個民意，就是官逼民反！」

栗正傑表示，蔡英文八年執政，能源政策錯誤的結果，「我覺得應該由民進黨，你應該要自己把這個後果吞下去，你不能叫全民來替你吞這個後果！」第二是柯建銘，立法院大戰到現在總共第15次，然後民進黨連輸15次，「我覺得這只是暖身運動！」

「後面等到賴清德團隊、新內閣正式上任以後，我覺得現在只是暖身，後續來講，真正的大戰還沒開始！」栗正傑強調，「到520之後，我相信真正的大戰才要開始！」民進黨、柯建銘現在只會用兩招，第一招就是說你毀憲，立法院任何通過的案子，都是毀憲？第二個就是抹紅，就是：你們這些人都是中共同路人！只會用這兩招。事實上有沒有靜下來討論？前兩天韓國瑜主持院會的時候，兩邊吵來吵去、罵來罵去。

栗正傑提到，到最後韓國瑜講了一句：都給我閉嘴！那一幕真的非常經典，也讓人看了很爽氣。立法院現在就是變成這個樣子，但是這個後果是誰造成的？民進黨到現在還沒有認清一個事實，原來立法院你是多數黨，執政黨也是你，你已經習慣那種作威作福，立法院本身降格為一個立法局，任何法案到了我立法局這邊，我就一定通過！他還不習慣在立法院當一個少數的政黨，他還不曉得怎麼去跟國民黨、民眾黨接觸溝通。

栗正傑直言，立院朝小野大，官員應該去溝通，而不是用四年前那種很鴨霸的心態：我就是多數，用多數表決強勢通過。