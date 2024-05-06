國民黨立委徐巧芯爆料表示，外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的合約，其中指定30%至40%要採購台灣醫材，質疑哪些廠商能夠得標；外交部發布新聞稿指出，徐巧芯「造假虛構」傷害外交部，呼籲國人應唾棄這種「一昧製造聲量、譁眾取寵」的惡質民意代表。前立委郭正亮直言，外交部這種援外的案子很多，但又要保密好幾年後才能公開，援外的過程、細節、項目、數量是什麼？為什麼這個人得標？都變成黑箱。

「作為外交委員會的委員，問這個問題是合理的啊！」郭正亮5日在《新聞大白話》節目表示，人家就想要查核，這中間會不會有人上下其手？而且這有的還涉及醫療器材的援助，還指定要回到台灣採購，因為我們台灣的醫材也做得不錯。問題就在於，你指定哪些醫材可以援助？不管捷克或烏克蘭，那些器材是怎麼選商的？有沒有一個（合理合法的）過程？難道是外交部決定嗎？

郭正亮提到，當然徐巧芯她不可能知道實際運作的資料，但是這個問題就浮上水面了。主持人王淺秋質疑：不能問嗎？「當然可以問啊！」郭正亮說，而且接下來，外交部內部可能有了解細節的人，會拋更多資料給她，所以這個故事還沒完。

「我不知道吳釗燮到底在緊張什麼啦？他是擔心這個過程...？我講白了，我在立法院十年，這種案子很多啦！」郭正亮強調，就是你要拿台灣的資源去援外，通常就是外交部熟悉的廠商，他就直接購買了。他說他問過徐巧芯，那個內容可能要過好幾年之後才能公開？王淺秋直呼：「等俄烏戰爭結束才能公開這樣嗎？太好笑了吧！」

郭正亮直言，如果是外交，很容易用機密的方式來搪塞你，可是又涉及台灣的採購，要去援助對方，所以這裡面外交部就有很多運作的空間，比如說有些人就找跟他比較好的廠商，就買你的東西、然後援外。但到底援外的過程、細節、項目、數量是什麼？為什麼這個人得標？「都不知道，都是黑箱啊！就變成這樣了...？」