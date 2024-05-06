520新政府將上路運轉，準總統賴清德4日舉行「行動創新AI內閣」策勵營，賴勉勵新內閣成員傾聽民意，還引用教宗方濟各的名言「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」強調執政擁有權力者，要跟人民在一起，了解民意需求，才有可能得到人民支持。前立委郭正亮質疑，賴應該先揪出他的閣員裡誰是羊騷味，而非羊群味，對內閣的期待也要放在立院黨團跟中央黨部，否則意識形態上身，幾個月就見真章了。

郭正亮表示，賴清德提到「牧羊人要有羊群味」是引用教宗聖方濟各的話（主持人王淺秋補充，是《聖經》的話，但不是這樣用的），簡單講就是說你要有同理心，要了解基層民眾的需求。郭正亮直言，意即「要苦民所苦嘛」，但要看看有沒有做到；比如民進黨立院黨團那種表現，有了解到旅遊業的辛苦嗎？旅遊業相關各種觀光百業希望陸客趕快來，「你有苦民所苦嗎？有了解人家的需要嗎？不要到時候一下子意識形態又來了」？

「賴清德應該先抓，他的部長裡面，誰是羊騷味，請把他們揪出來」郭正亮認為，新內閣還沒有上台，可給他一點時間，問題是你對內閣的期待，也應該要放在立院黨團及中央黨部才對吧？

羊騷味是什麼東西？郭正亮直言，就是意識形態上身、黑金上身；他質疑，未來民進黨是體恤人民、服務人民的「羊群味」比較多，還是意識形態、黑金的羊騷味比較多？「大概幾個月就見真章了啦！很快就知道答案了」。