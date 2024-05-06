內蒙古｜鼓勵企業設備更新 推出上門服務 03:302024/05/06 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為降低能耗、鼓勵重點用能企業進行大規模設備更新，內蒙新推出「助企上門服務」，要求各地方發改委走訪各園區與企業，透過「入園入企」實地瞭解企業在更新設備的困難與訴求，並予以解決。同時也要求專家協助企業因地制宜制訂合理的設備更新。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內蒙古｜氫能產業園打造「北疆氫都」 廣東｜推動設備更新、消費品以舊換新 趕早集！ 大陸至少6省區密集部署「新質生產力」 #設備更新 #上門服務 #內蒙古 #鼓勵企業 #降低能耗 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸推工業設備更新 2027年前投資增25％ 22:312024/04/09 財經 陸推大規模設備更新方案 鄭柵潔：形成年規模5兆人民幣巨大市場 17:082024/03/06 兩岸 陸推動大規模設備「以舊換新」 發改委：既惠企又利民 21:512024/03/13 兩岸 台日影視交流發表 管碧玲鼓勵企業ESG導入海洋 19:202024/04/29 生活 陸發布工業設備更新方案 2027年投資規模要成長逾25％ 12:152024/04/10 兩岸 房地產與信心不振 渣打估大陸今年GDP成長4.8％ 12:472024/03/13 兩岸 推動內需成長 陸要求央企制定大規模設備更新方案 12:502024/04/30 兩岸 影像曝光！軍事迷揭內蒙古全比例「博愛特區」炸射場 專供空中攻擊演練 10:392024/03/26 軍事 「長髮裸女」闖大學男生宿舍 一陣亂砸遭床單打包驅離 18:432024/04/11 社會 影〉中國自主研發鯤龍大型水陸兩棲飛機完成高寒試飛任務 23:242024/02/18 兩岸 與勞工站在一起 賴清德：運用政策鼓勵企業加薪 18:512024/05/01 財經 陸31省分開年僅一地物價上漲 機構多認2月會出現反轉 08:312024/02/22 兩岸 內蒙古呼和浩特垃圾隨意傾倒整改不力與督察組打太極 08:462024/05/04 兩岸 大陸國常會審議通過行動方案 推動大規模設備更新和消費品以舊換新 09:192024/03/02 兩岸 人行設科創和技術改造再貸款 祭出額度5000億人民幣 12:012024/04/07 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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