為降低能耗、鼓勵重點用能企業進行大規模設備更新，內蒙新推出「助企上門服務」，要求各地方發改委走訪各園區與企業，透過「入園入企」實地瞭解企業在更新設備的困難與訴求，並予以解決。同時也要求專家協助企業因地制宜制訂合理的設備更新。