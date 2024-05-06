湖南省工信廳近日公布2024年「數位新基建」100個標誌性專案名單，這是該省連續第五年公布該名單。今年的100個標誌性專案，集中在資訊、科技、物流等產業升級，總投資額超過人民幣（下同）59億元，已完成投資額超23億元。