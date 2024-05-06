湖南｜加速「數位新基建」 公布百個專案 03:302024/05/06 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湖南省工信廳近日公布2024年「數位新基建」100個標誌性專案名單，這是該省連續第五年公布該名單。今年的100個標誌性專案，集中在資訊、科技、物流等產業升級，總投資額超過人民幣（下同）59億元，已完成投資額超23億元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證交所》證交所推出新版ESG數位平台 資安必備、人才需求大增 台中數位局促產學合作交流 基隆市都更辦公室今成立 謝國樑：盼突破容積天花板 #工信 #專案 #數位 #新基建 #標誌性 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中通APP遭批大灌水、成效差 數位局：積極優化服務 18:342024/04/30 生活 搶攻母親節商機 墾丁凱撒力推520住房專案 21:522024/04/30 生活 台中連鎖加盟創業大展登場 看「總部認證」更安全 19:552024/05/03 生活 雷霆除暴不斷 南桃園警打擊犯罪大力掃蕩 17:362024/05/04 社會 《通網股》中華電Q1多項數據超標 董座：新三雄版圖持續擴大領先 15:182024/05/02 財經 韓國2025年導入AI數位教科書 教育部：下波課綱研修重點 09:182024/05/05 生活 雷霆除暴持續中！ 蘆竹、八德、龜山警共派出130名警力 16:482024/05/04 社會 證交所6日推新版ESG數位平台 助力資本市場邁淨零永續 18:552024/05/02 財經 立院三讀通過電子簽章法 7大方向一次看 13:392024/04/30 財經 震後助觀光產業紓困 花蓮旅遊補助「拚6月上路」 20:002024/05/04 生活 國內外學者皆提醒 溫室氣體自願減量專案非全助力 22:062024/05/02 財經 大型車頻傳車禍！林園警5個月取締破千件 展開1個月嚴厲專案執法 14:542024/05/05 社會 「新北580」同建照災損不一整合難 紅單危樓都更卡卡盼專案處理 07:312024/04/30 社會 習到訪前夕陸企承建塞爾維亞足球場奠基 武契奇感謝中國 09:312024/05/03 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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