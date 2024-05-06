印度｜拜登指排外妨礙經濟 外長駁斥 03:292024/05/06 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外長蘇杰生說印度經濟沒放緩，強調社會一直非常對外開放，因此不同意美國總統拜登指印度「排外」正妨礙經濟成長的說法。對於拜登指移民有助美國經濟發展，蘇杰生說印度有「公民法修正案」讓外國人能獲得印度公民權。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜登連任危機！挺巴衝突燒全美竟「無聲」 拜登成70年來「最不受歡迎」美總統 CNN民調現1大警訊 賴清德：新國安外交團隊延續蔡總統國際路線 #拜登 #妨礙 #外長 #蘇杰生 #印度 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 商務客轟座椅不能「電動後仰」精神痛苦 最佳航空要賠了 07:012024/05/02 國際 楊紫瓊獲頒美國最高平民榮譽勳章 拜登喊錯名字尷尬了 17:512024/05/04 娛樂 「特斯拉告特斯拉」 馬斯克在印度打商標侵權官司 20:352024/05/03 國際 IMF：中印是2024年亞洲經濟重頭戲 將再上調中國經濟增長預測 21:242024/04/30 兩岸 印度名牌4款香料粉含致癌物 星港已下架 超怕這國也出手 19:082024/05/02 國際 拜登喊2024大選「翻轉北卡」民調打臉 56年來民主黨僅2人勝出 23:182024/05/02 國際 印度西孟加拉邦文化饗宴 汐止夢想社區登場 17:542024/04/27 生活 美大學生挺巴示威逾2千人被捕 桑德斯：反戰學生可能是「拜登的越南」 07:252024/05/03 國際 陸福建艦首航海試太刺激 退將要印度快和法共造核航母 15:412024/05/01 軍事 《國際政治》武裝鎮壓反戰學生？拜登打破沈默 12:382024/05/03 財經 拜登穿台廠做的鞋！解密台中低調鞋王 拚出年營收280億 05:002024/05/01 財經 陸外長助理徐飛洪 傳將任駐印度大使 09:512024/05/05 兩岸 泰國內閣微調4卸任6新任 馬里斯出任新外長 13:542024/05/02 國際 美日澳菲4國防長夏威夷會談 確認「反對改變南海現狀」 22:122024/05/03 國際 印度移工諮詢會議召開 製造業移工優先引進達共識 17:122024/05/02 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。