日本｜與斯里蘭卡恢復雙邊合作計畫 03:302024/05/06 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外務大臣上川陽子正訪問斯里蘭卡，兩國4日宣布同意恢復已停止的雙邊合作計畫，包括15億美元日本出資的輕軌工程。斯里蘭卡2020年為加強與中國關係而撤出與日本合作的輕軌計畫。日本是斯里蘭卡第二大債權國，僅次於中國。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果CEO庫克：對中國市場繼續「非常樂觀」 日本恐因少子化滅絕！「只剩1名兒童」時間點曝光 法國踩煞車！中國電動汽車在法國市占率大幅下滑 #斯里蘭卡 #雙邊合作 #中國 #日本 #外務大臣 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》日本股市6日休市 07:382024/05/06 財經 黃金周竊案頻傳「什麼都偷」！日飯店經理崩潰：超大電器憑空消失 20:142024/05/05 財經 全球10大乾淨機場 桃機排行曝光 日本稱霸奪4名次 18:192024/05/05 生活 高餐大首辦校園開放日 日本高校女專程跨海參觀 11:402024/05/05 寶島 新藥Ropeg催熱美國市場 藥華藥4月營收年增近翻倍 18:422024/05/05 財經 台灣打造「台版星鏈」應對陸 專家：須發射數百衛星 14:552024/05/05 國際 中國附醫引領新南向旋風 國際病患來台倍增 19:182024/05/05 健康 三星重回全球智慧手機出貨量冠軍 前5名中國佔3位 19:442024/05/05 兩岸 超英趕美？美報告：半數以上AI最熱門領域 陸研究領先美 10:562024/05/05 兩岸 德德新造型翻車？「台版車銀優」進化成日本男公關羅蘭 21:472024/05/05 娛樂 福建艦海試竟懸掛日本國旗？軍事粉專曝光真相 08:592024/05/05 政治 給我平價其餘免談 日本通縮股崛起 17:002024/05/04 財經 5／5本周國內外財經焦點》英央行利率決策、台股聚焦2關鍵、外資恐轉淨匯出 18:472024/05/05 財經 世界紀錄第一女子搖滾樂團 台北場VIP秒殺追加名額限量開賣 15:022024/05/05 娛樂 「露天男女混湯」大叔忍不住出狼爪！ 被當場抓包下場GG了 16:372024/05/05 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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