外務大臣上川陽子正訪問斯里蘭卡，兩國4日宣布同意恢復已停止的雙邊合作計畫，包括15億美元日本出資的輕軌工程。斯里蘭卡2020年為加強與中國關係而撤出與日本合作的輕軌計畫。日本是斯里蘭卡第二大債權國，僅次於中國。