新北市淡水區昨（5）日晚間10時許，發生1起兇殺案，1名42歲李姓男子與45歲陳姓前僱主相約在公司談判工程款問題，結果雙方發生口角並互持刀械對峙，過程中李男身上遭刺中多刀，送醫不治，警方到場將陳男及在場3名關係人帶回警局釐清案情，全案依殺人罪嫌移送。

據了解，李男原本任職於陳嫌經營的裝潢公司，不過在任職期間，李男疑似多次暗吞公司款項，雙方昨日因此事相約談判，陳嫌要求對方返還工程款未果，2人因此發生口角。

2人在爭執時，死者拿出預藏的開山刀本欲攻擊陳嫌，而陳也拿出摺疊刀與其對峙，結果雙方在推擠時，李男胸部、肩部及身上有多處遭到刺傷，當場失去生命跡象，陳嫌及在場3名關係人見狀立即撥打119將李男送醫，不過仍因傷重不治。

警方獲報後趕往封鎖現場，並將陳嫌及在場其他3人帶回警局釐清案情，同時查扣犯案用的折疊刀以及李男所攜帶的開山刀，李男傷勢經醫院診斷，致命傷為心臟2處刀傷，警方訊後將陳嫌依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。