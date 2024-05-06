今年NBA季後賽首場搶七大戰6日在克里夫蘭上演，「蜘蛛人」米契爾全場轟下39分，其中第三節包辦17分，帶領騎士克服上半場一度落後18分頹勢，終場106比94逆轉擊退魔術，總算以首輪4勝3敗戰績宣告晉級，將於8日前往波士頓跟東區頭號種子塞爾提克進行東區準決賽G1。

魔術次節開始就靠班凱羅連進兩球帶領，打出13比2攻勢拉開領先差距到兩位數，甚至一度取得47比29領先，不過騎士在上半場結束前，也打出9比0追近，上半場打完，魔術仍以53比43領先，班凱羅半場24分、8籃板，騎士則以米契爾15分最高。

米契爾第三節決定接管比賽，單節轟進17分，幫助騎士不僅追上，甚至逆轉超前，史特魯斯在第三節結束前更連進兩顆三分球，騎士打完前3節，反以76比68領先；來到末節，米契爾繼續幫助騎士擴大領先差距，打到最後5分53秒，騎士11分領先。

追分時間所剩不多的魔術，只能繼續依賴班凱羅、溫戴爾卡特兩人火力勉強支撐，打到最後1分30秒，史特魯斯灌籃取分，接著莫布利最後58秒補籃命中，擴大騎士領先到14分，就算蓋瑞哈里斯馬上替魔術投進三分球，卻已經完全挽回不了頹勢。

米契爾除了攻下全隊最高得分，也有9籃板、5助攻，利佛特替補拿下15分，史特魯斯13分，加蘭12分，莫布利11分、16籃板及5火鍋；魔術以班凱羅38分、16籃板表現最佳，溫戴爾卡特13分，薩格斯10分，魔術輸球頭號罪人是全場投15中1、僅拿6分的法蘭茲華格納。