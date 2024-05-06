根據衛生福利部2024年3月公布的資料，目前台灣65歲以上的長者中，有7.99%罹患失智症。不過在日本，有一起比較少見的青壯年病例，一名來自宮城縣的男子丹野智文，曾經是一名汽車王牌銷售員，但他從33歲開始感覺記憶力衰退，39歲被醫師診斷出罹患「早發性阿茲海默症」，讓他一度以為面臨人生末日，然而他任職的公司始終沒有放棄他，而他自己也受到其他病友激勵，打起精神努力振作，如今已49的他依然活躍在職場。而他的故事，也被改編成電影，2023年夏天在日本上映。

據日媒《Goo News》報導，住在宮崎縣的49歲男子丹野智文，大概從33歲的時候，就逐漸覺得自己的記憶力比起旁人來得差，但並不認為自己有失智症的徵兆，所以一直到他38歲那年，才被醫院診斷出罹患「早發性阿茲海默症」。

當時，丹野是仙台市一間汽車公司的明星業務員，丹野表示，自己因為偶爾會忘記事情

所以會在書上、電腦前提醒用的標籤，久而久之，不知不覺就貼的比所有人都多。當時他感覺只是工作壓力太大，或是工作過度有些疲倦而已。

丹野指出，被診斷出罹患「早發性阿茲海默症」後，生活一點一點被打亂，有時候他到公司，甚至記不起自己的座位在哪，或者在電腦上打字，明明輸入了很多字，卻無法確認是否輸入了正確的資料。因此，他不得不接受公司要求，將手中的客戶移交給一位職級較低的後輩。同時家人對他過度的保護，比如禁止他單獨外出，還拿走了他的錢包，都讓他變得沒有旁人在身邊的時候，就什麼都做不了。

「那個時候，我以為我的人生就到此為止了。」丹野先生如此表示。

改變丹野人生的，是一場失智症患者的交流會。他在那裡遇見一名來自廣島的病友，對方罹患失智症已經有6年，但是他面帶笑容，渾身散發活力與善良的氛圍，深深打動了丹野，於是他決定接受現狀，並且學著與新的自己共存，「我開始意識到，即使罹患失智症，還是能做很多事情。要專注在你能做得到的事情上，而不是抱著你不能做的事情不放。」

丹野曾一度向公司提出辭呈，幸運的是，他任職的公司對他充滿理解與包容，憑著他對職場工作的了解，將他從銷售轉到了內勤崗務，一直到今年49歲，丹野始終在同一家公司工作。而他的故事，也被改編成電影《橙油燈》（ORANGE LAMP）》，2023年6月在日本上映。

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