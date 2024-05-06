泰國一名老太太，因為鼻塞與流鼻血多日未曾好轉，因此前往醫院就醫。沒想到經醫師檢查，卻在她的鼻腔內發現上百條蛆，連忙使用內視鏡與鑷子將蟲取出。所幸經過治療後，病人目前已逐漸恢復健康。

泰國清邁府那帕空醫院（Nakornping Hospital Chiangmai），4日在臉書粉絲專頁公開了一起驚人病例，一名59歲女性病患因為疑似鼻竇感染，造成臉部疼痛，並且鼻塞、鼻血不止，某天還發現鼻腔爬出一條蛆，於是驚覺大事不妙，趕緊就醫。

5月3日，那帕空醫院的醫師使用內視鏡替這名患者檢查後，竟在鼻腔內發現大量白色的蛆，而且左右鼻腔都有，總體數量超過100隻。醫療團隊連忙用鑷子將其一一取出，總算讓病人恢復了健康。

該院醫療團隊提醒，近日泰國因為空氣汙染，造成許多呼吸道症狀，民眾應及早就醫，特別是老人、幼童以及患有先天性疾病的民眾，更應該多加注意。醫療團隊特別強調，如像上述案例一樣鼻腔內出現蛆，如果沒有及早治療，可能會擴散到眼睛或大腦，進而導致殘疾或死亡，因此如出現不適症狀，應立即就醫。

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