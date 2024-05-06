新一輪迦薩停火談判陷入僵局之際，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯又再對以色列發動一波炮擊，導致三名士兵死亡。以軍宣布，關閉迦薩走廊南部重要的凱雷姆沙洛姆關卡，並禁止人道援助貨車通行，其他過境點仍然開放。

以色列南部的凱雷姆沙洛姆邊境關卡遭到火箭炮攻擊，根據路透社報導，這起攻擊導致三名士兵死亡、多人受傷，哈馬斯承認發動攻擊。以軍聲明指出，偵測到約10枚火箭炮從拉法邊界關卡附近區域，射向凱雷姆沙洛姆邊界關卡地區，關卡目前已關閉。

在埃及舉行的最新一輪加迦薩停火談判已結束。根據一位了解談判情況的官員告訴路透社，「開羅的最新一輪調解已接近破局」。

以色列總理尼坦雅胡表示，以色列願意暫停在迦薩的戰鬥，以換取哈馬斯釋放人質，但哈馬斯仍然堅持其極端立場，要求以方從加迦薩撤出所有部隊，結束戰爭，並讓哈馬斯掌權，「以色列不能接受這樣。」

迦薩停火希望渺茫，哈馬斯聲明表示，談判代表將與領導階層進一步磋商，迦薩停火談判仍然會持續，並未失敗。

以色列國防部長葛朗特表示，「我們觀察到令人擔憂的跡象，顯示哈馬斯不打算與我們達成協議」，由於停火談判陷入僵局，意味著在不久的將來將在拉法及迦薩地帶的其他地區開始採取強有力的軍事行動。

文章來源：Hamas armed wing claims responsibility for deadly attack on Israel-Gaza crossing
文章來源：Gaza truce hopes slim; Hamas officials leaving Cairo, returning on Tuesday

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