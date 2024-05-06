日籍網紅、漫畫家「Iku老師」在youtube頻道擁有44萬粉絲訂閱，來台生活14年的他，也在台娶妻生子，成為台灣女婿。日前就有時報周刊CTWANT讀者在台北市華山文創園區巧遇Iku老師，他背著後背包推著娃娃車，帶著女兒一同出門，當起稱職奶爸。

Iku老師除了拍攝youtube頻道外，也有出書並擔任日文教學，他在Youtube頻道上常針對社會、居住、治安問題拍攝影片探討，以日本人眼光幽默看待文化差異，吸引大批粉絲支持。正面形象也吸引北市保安警察大隊合作，一同拍攝防詐騙宣導影片。Iku老師先前批台灣重病問題就在於交通，表示台灣的人行道常堆滿雜物，對於推嬰兒車的民眾很不友善，常需要推到車道上，直白評語獲得不少粉絲認同。

Iku老師與女兒的相處溫馨可愛，擁有許多粉絲追蹤。（圖／翻攝自Iku老師臉書）

Iku老師平常就常在社群曬娃，跟台日混血女兒Puchi互動相當可愛，這次讀者4月12日周五下午時巧遇Iku老師推著嬰兒車帶著女兒到華山出遊，Iku老師一身招牌裝扮，扁帽搭配細框眼鏡，讓人一眼就認出，過馬路期間也不忘細心幫女兒整理頭髮，父女互動看來相當溫馨可愛。

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