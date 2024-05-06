來自非洲甘比亞的黑龍是YouTube頻道《臺灣尋奇：黑色星期五》的主持人，也經營自己的頻道《哇係黑龍》，不僅以外國人的角度帶大家看台灣，也時常介紹他的家鄉甘比亞，獲得不少網友的喜愛；本刊讀者日前也巧遇黑龍與同樣是黑人的YouTuber嘉明一同用餐，兩人坐在一起，相當吸人眼球。

時報周刊CTWANT讀者日前在餐廳遇到黑龍、嘉明與其他友人正在用餐，由於黑龍與嘉明的膚色與其他人比起來實在太顯眼，兩人身材也十分高大，讓人不注意到都難；他們不僅是同公司的藝人，也都是《台灣尋奇》的主持人，平時就常一起拍影片，有默契又搞笑的組合相當受網友歡迎，而兩人不僅是鏡頭前的同事，私底下也一同吃飯，看得出來交情相當深厚。

本刊讀者巧遇YouTuber黑龍（左）與嘉明一同用餐。（圖／讀者提供）

黑龍來台多年，他在家鄉時是學習醫療領域，後來發現自己對工程更有興趣，便決定退學，因緣際會下得到來台灣學習土木工程的機會，上網查詢台灣後，看到台北的101及火車、高鐵，讓他決定來台學習，希望以後回家鄉興建這樣的建築物。到台灣後黑龍就讀讀台北科技大學土木工程系，畢業有繼續攻讀營建工程研究所，取得碩士學位，因此他的正職是土木工程師，YouTuber才是他的副業。

獲得走鐘獎後，黑龍將獎盃帶回甘比亞與家人分享榮耀。（圖／翻攝自黑龍IG）

不過由於黑龍的影片內容都十分有趣，致力打破大家對非洲黑人的刻板印象，還曾奪得走鐘獎「說走就走獎」，還將獎盃帶回甘比亞給盲父，與家人分享得獎榮耀。日前他還與法國籍百萬YouTuber酷前往他在非洲的母校，並送了100份台灣早餐給甘比亞的小朋友，希望透過美食讓非洲的朋友認識台灣，畫面相當溫馨感人，

日前黑龍（右）法國籍百萬YouTuber酷前往非洲送百份台灣早餐給孩童，希望更多人能認識台灣。（圖／翻攝自酷的夢- Ku's dream臉書）

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